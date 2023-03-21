Full Stack разработчик

Здравствуйте, меня зовут Матвей и я Fullstack разработчик с хорошим опытом работы. Разбираюсь в технологиях веб-разработки, таких как Node.js, React, и MongoDB, и имею широкие знания в области веб-дизайна и интерфейсов.

Выполнял множество проектов для разных клиентов и всегда стремлюсь к совершенству в своей работе.

Обладаю сильными навыками коммуникации и всегда готов к сотрудничеству с другими членами команды.