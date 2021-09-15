Kolpak2002

Живой голос, оперативная обратная связь и все это по низким ценам. Пишите, будем сотрудничать.
Доброго времени суток! Меня зовут Илья и я выполню ваш заказ за кротчайший срок с высоким качеством.
Уверен в том, что для вашего видео, рекламы, книги или проморолика с презентацией не найдётся голоса лучше.
- Хорошая дикция
- Отсутствие речевых дефектов
- Кратчайшие сроки выполнения заказа
Демо голоса: https://disk.yandex.ru/d/sYLfgKBIo7Eqzg
Буду рад сотрудничеству с Вами!
Действие аккаунта приостановлено!