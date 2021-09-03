Графический дизайнер

Приятно познакомиться! Меня зовут Марина и я графический дизайнер. Мой опыт работы в области дизайна и полиграфии более 2-х лет. Разрабатываю принты для одежды, визиток, листовок, календарей и наружной рекламы. В свободное время рисую различные иллюстрации.

Если вы хотите забрендировать свою любимую футболку, но не знаете какой вид нанесения вам следует сделать. Не волнуйтесь! Я Вам помогу. Подготовлю макет для любого вида печати.

Хотите сделать визитки или флаеры? Супер! Я в этом мастер. Вам нужна наружная реклама? Без проблем!

Любой Ваш заказ будет выполнен качественно и быстро!

Программы, в которых я работаю:

- Adobe Illustrator

- Corel Draw

- Adobe Photoshop

Я сделаю все возможное и приложу все свои силы, чтобы вы остались довольны моей работой.