KoltsovaMarina

Марина Кольцова KoltsovaMarina

 
27 летУкраина/Житомир
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Графический дизайнер

     Приятно познакомиться! Меня зовут Марина и я графический дизайнер. Мой опыт работы в области дизайна и полиграфии более 2-х лет. Разрабатываю принты для одежды, визиток, листовок, календарей и наружной рекламы. В свободное время рисую различные иллюстрации.

     Если вы хотите забрендировать свою любимую футболку, но не знаете какой вид нанесения вам следует сделать. Не волнуйтесь! Я Вам помогу. Подготовлю макет для любого вида печати.

Хотите сделать визитки или флаеры? Супер! Я в этом мастер. Вам нужна наружная реклама? Без проблем!

Любой Ваш заказ будет выполнен качественно и быстро!

Программы, в которых я работаю:

- Adobe Illustrator

- Corel Draw

- Adobe Photoshop

Я сделаю все возможное и приложу все свои силы, чтобы вы остались довольны моей работой.

IllustratorPhotoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
guest_16304885963651
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
2 года назад
Факсимиле
И снова все на высоте! Рекомендую испонителя на все 100%
Всё на высоте)
Ответный отзыв
guest_16304885963651
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
2 года назад
Электронные факсимиле
Очень рекомендую исполнителя. Выполняла задание быстро. Обратная связь постоянная. Если бы была возможность поставить 10 звёзд на каждый пункт, то однозначно 10.
Спасибо за заказ) Мне было приятно с Вами поработать. Очень хороший и ответственный заказчик. Рекомендую!!
Ответный отзыв