Приятно познакомиться! Меня зовут Марина и я графический дизайнер. Мой опыт работы в области дизайна и полиграфии более 2-х лет. Разрабатываю принты для одежды, визиток, листовок, календарей и наружной рекламы. В свободное время рисую различные иллюстрации.
Если вы хотите забрендировать свою любимую футболку, но не знаете какой вид нанесения вам следует сделать. Не волнуйтесь! Я Вам помогу. Подготовлю макет для любого вида печати.
Хотите сделать визитки или флаеры? Супер! Я в этом мастер. Вам нужна наружная реклама? Без проблем!
Любой Ваш заказ будет выполнен качественно и быстро!
Программы, в которых я работаю:
- Adobe Illustrator
- Corel Draw
- Adobe Photoshop
Я сделаю все возможное и приложу все свои силы, чтобы вы остались довольны моей работой.
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