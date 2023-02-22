Копирайтер з досвідом

Як копірайтер з досвідом в написанні текстів для веб-сайтів, рекламних матеріалів та соціальних мереж, я маю відмінні навички письма, редагування та відформатовання контенту. Я вмію створювати унікальний та ефективний контент, що привертає увагу цільової аудиторії та збільшує конверсію. Маю досвід в написанні SEO-оптимізованого контенту та знання основних принципів копірайтингу. Я володію аналітичним мисленням та вмію працювати з різними темами та індустріями. Якщо Вам потрібен копірайтер, який зможе створити високоякісний та ефективний контент, звертайтеся до мене!



Швидко та гарно!!!