Python / Web Программист
Я - Python / Web ПрограммистОпыт Работы:- Python (1.5 года)- Django (1.5 года)- JS (2 года)В любой момент готов выполнить ваш проектВыполняю быстро качественно
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Портфолио
- CSGO РУЛЕТКА108 просмотров
- ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ95 просмотров
- ФРИЛАНС БИРЖА86 просмотров
- ОДНАСТРОНИЧНЫЙ САЙТ КОМПАНИИ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ89 просмотров
HTML-верстка
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$16/час
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Интернет-магазины
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Сайты «под ключ»
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