KolyaPA

Николай Павлов KolyaPA

 
23 годаРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Python / Web Программист

 Я - Python / Web ПрограммистОпыт Работы:- Python (1.5 года)- Django (1.5 года)- JS (2 года)В любой момент готов выполнить ваш проектВыполняю быстро качественно

JavascriptPythonDjango
Портфолио
HTML-верстка
нет отзывов
$16/час
от $100от 3 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
$22/час
от $200от 7 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$25/час
от $250от 10 дней
нет рейтинга