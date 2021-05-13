Frontend Developer

Доброго времени суток! WEB-разработкой я занимаюсь с 2018 года. С 2019 года начал активно проходить курсы по верстке и программированию на JavaScript. Обучаюсь постоянно и все свои работы в WEB делаю по последним стандартам разработки и с применением новейших, но и в то же время, проверенных технологий. Это позволяет мне делать качественные проекты, которые быстро работают, а взаимодействие клиента с ними происходит максимально приятно и продуктивно. Я ответственный и мне очень сильно нравится web-разработка, поэтому свои работы всегда стараюсь сделать как можно лучше, на сколько мне позволяет мой навык.