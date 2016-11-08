Koneva_E

Екатерина Конева Koneva_E

 
44 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Адаптивная верстка сайтов из PSD формата, копирование лендингов и сайтов.

Отзывы заказчиков

anodin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Верстка
Все отлично! Верстка выполнена.
Четкое ТЗ. Вежливое общение, оплата в сроки. Сотрудничество прошло отлично. Рекомендую.
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