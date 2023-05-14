Разработчик cайтов на WordPress

Создам качественный и современный сайт на WordPress для вашего бизнеса или блога. Имею опыт работы в Словацкой web студии.

Разработку сайтов выполняю на JS, CSS3, HTML5, PHP.

Адаптирую сайт под все устройства. Установлю на хостинг, подключу SSL, Яндекс Метрику и Google Analytics.

На чем я специализируюсь:



🌇 Landing Page ✔



🌉 Сайт - Блог ✔



👨🏼‍💻 Сайт - Визитка ✔



💼 Корпоративный сайт ✔



📝 Quiz-Тест (Опросник) ✔

Почему стоит выбрать именнно меня?

Я отношусь с ответственностью к деталям. Ценю ваше время и качественно выполняю работу.

Код чистый, читабельный, по методологии БЭМ. Месяц гарантии даю на починку любых багов, которые будут выявлены уже после оплаты проекта. Также работая со мной вы получаете бонусы.

Бонусы:

Бесплатная консультация перед стартом проекта

Видео-обучение по управлению сайтом

Бесплатная базовая SEO оптимизация



Приглашаю вас ознакомиться с моим портфолио.