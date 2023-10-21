Композитор,Аранжировщик,Саунд-Дизайнер и Звукорежиссёр

Здравствуйте!!!

Я Константин Иванов

Композитор,Саунд-дизайнер и звукорежиссёр.

Создаю музыку с 2012 года.

Инструменты живые синтезаторы. + DAW+VST.

Играл 4 года в Духовом оркестре!

Создаю все жанры от лирики до Epic.

Аранжировки для песен от поп-рока до Симфонического оркестра!

Саунд-дизайн для видео трейлера + Action music!!!

Музыка и Саунд-дизайн для любого проекта,видео от 10$

https://youtube.com/channel/UCyS0GdqS1jAHorevKJue_NQ

Изучаю программирование Front-end_JS

Умею создавать простые сайты!!! HTML+CSS+JS

Изучаю программирование дальше Vue3 и React.

Расскажу про HTML это всё простыми словами для вас!

В ЛС!