Константин Иванов Konstantin2604Konstantin2604
35 летКазахстан/Риддер
год на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Композитор,Аранжировщик,Саунд-Дизайнер и Звукорежиссёр
Здравствуйте!!!
Я Константин Иванов
Композитор,Саунд-дизайнер и звукорежиссёр.
Создаю музыку с 2012 года.
Инструменты живые синтезаторы. + DAW+VST.
Играл 4 года в Духовом оркестре!
Создаю все жанры от лирики до Epic.
Аранжировки для песен от поп-рока до Симфонического оркестра!
Саунд-дизайн для видео трейлера + Action music!!!
Музыка и Саунд-дизайн для любого проекта,видео от 10$
https://youtube.com/channel/UCyS0GdqS1jAHorevKJue_NQ
Изучаю программирование Front-end_JS
Умею создавать простые сайты!!! HTML+CSS+JS
Изучаю программирование дальше Vue3 и React.
Расскажу про HTML это всё простыми словами для вас!
В ЛС!
Портфолио
- Аранжировки1 просмотр
- Музыка 🎶 для сна,медитации7 просмотров
- Трейлерная Музыка 🎶10 просмотров
- Озвучивание!12 просмотров
- Аранжировки16 просмотров
- Sound-design293 просмотра