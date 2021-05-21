Konstantin281

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Имею высшее образование и опыт работы более 12 лет в отрасли «промышленной теплоэнергетики», а также «монтажа и эксплуатации систем газоснабжения» в условиях сурового северного климата. Являюсь лучшим по профессии в ООО Газпром трансгаз Югорск «41 филиал», в конкурсах профессионального мастерства добивался таких результатов:
1. I место в 2014 году.
2. II место в 2016 году.
3. II место в 2019 году.
Напишу отличный текст, опираясь на свой опыт и знания!
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