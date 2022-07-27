Веб - разработчик

Веб - разработчик

Привет. Меня зовут Константин.

Я занимаюсь вёрсткой сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом.

HTML5, БЭМ, CSS, SCSS, JavaScript, jQuery, WordPress, GULP, Git.

Мой код можно посмотреть здесь: https://github.com/shishmaryov

Работая со мной вы экономите:

1) Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

2) Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

Гарантия на верстку.

В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Буду рад с Вами поработать. Вместе мы сможем сделать интернет лучше!