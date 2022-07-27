Константин Шишмарёв Konstantin_w_Konstantin_w_
Веб - разработчик
Привет. Меня зовут Константин.
Я занимаюсь вёрсткой сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом.
HTML5, БЭМ, CSS, SCSS, JavaScript, jQuery, WordPress, GULP, Git.
Мой код можно посмотреть здесь: https://github.com/shishmaryov
Работая со мной вы экономите:
1) Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
2) Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Гарантия на верстку.
В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Буду рад с Вами поработать. Вместе мы сможем сделать интернет лучше!
Мой код можно посмотреть здесь: https://github.com/shishmaryov
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