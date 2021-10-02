Сделаю логотип за минимальную стоимость и отзыв

Доброго времени! В течении полугода увлеченно занимаюсь созданием дизайна логотипов и неймингом в разных программах, так как раньше рисовала от руки и только для себя. Я отлично улавливаю тенденции моды и стиля - мои работы современны с ноткой футуризма, по этому они будут в трендах длительное время. Делаю качественно, четко и красиво любую работу за которую берусь, по другому - нет желания даже начинать. Хочу сформировать свое портфолио, а это значит, что я с удовольствием помогу вам с дизайном взамен на развернутый отзыв и шоколадку