KopanevJS

Копанев KopanevJS

 
32 годаУкраина/Павлоград
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Адаптивная верстка (HTML/CSS/JS)

Коммерческий опыт: 2 года.

Реализовано 30+ адаптивных проектов различной сложности.

Верстаю качественно, с сохранением чистоты кода, без фреймворков и препроцессоров.

Натяжкой на CMS не занимаюсь.

JavascriptHTMLCSS
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Отзывы заказчиков
efriend1984
Иван 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Верстка одной страницы
Артем творчески подошел к нерядовой задаче и выполнил ее на высшем уровне. Отличная коммуникация, оперативная работа. Рекомендую.
Благодарю Ивана за интересную задачу. Надеюсь на новые совместные проекты в будущем.
Ответный отзыв
redjired
35 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Верстка выпадающего меню
Внимательный и ответственный специалист. Артем предоставил хорошую верстку сложного выпадающего меню. Большое спасибо.
Удобный формат сотрудничества, продуманная постановка задачи и своевременная оплата результата. Надеюсь в будущем будут еще интересные задачи.
Ответный отзыв
BulatFBR
Булат 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$17
10 баллов
6 лет назад
Правки на сайте.
Отлично выполненная задача. Исполнитель на связи, правки выполняет оперативно.
Уже второй проект - никаких проблем. Приятный человек, залог комфортной работы.
Ответный отзыв
BulatFBR
Булат 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Правки на 2 лендингах (на коде)
Правки по сайту сделаны оперативно. Исполнитель всегда на связи. Отличная работа. Сейчас передаю ещё один проект в работу.
Четкая постановка задачи и оперативная оплата труда. Сотрудничеством остался крайне доволен.
Ответный отзыв
HTML-верстка
4 отзыва
$10/час
от $10от 1 дня
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