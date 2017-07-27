Адаптивная верстка (HTML/CSS/JS)
Коммерческий опыт: 2 года.
Реализовано 30+ адаптивных проектов различной сложности.
Верстаю качественно, с сохранением чистоты кода, без фреймворков и препроцессоров.
Натяжкой на CMS не занимаюсь.
Портфолио
- Верстка сайта290 просмотров
- Верстка сайта215 просмотров
- Верстка сайта241 просмотр
- Верстка корзины207 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
6 лет назад
Артем творчески подошел к нерядовой задаче и выполнил ее на высшем уровне. Отличная коммуникация, оперативная работа. Рекомендую.
Ответный отзыв
Благодарю Ивана за интересную задачу. Надеюсь на новые совместные проекты в будущем.
$10
10 баллов
6 лет назад
Внимательный и ответственный специалист. Артем предоставил хорошую верстку сложного выпадающего меню. Большое спасибо.
Ответный отзыв
Удобный формат сотрудничества, продуманная постановка задачи и своевременная оплата результата. Надеюсь в будущем будут еще интересные задачи.
$17
10 баллов
6 лет назад
Отлично выполненная задача. Исполнитель на связи, правки выполняет оперативно.
Ответный отзыв
Уже второй проект - никаких проблем. Приятный человек, залог комфортной работы.
$10
10 баллов
6 лет назад
Правки по сайту сделаны оперативно. Исполнитель всегда на связи. Отличная работа. Сейчас передаю ещё один проект в работу.
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи и оперативная оплата труда. Сотрудничеством остался крайне доволен.
HTML-верстка
4 отзыва
$10/час
от $10от 1 дня
#678