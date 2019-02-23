Kopilka990

Только качественно и в срок. Копирайт, транскрибация, рерайт, вебрайт. Работа с изображенем и аудио. Нейминг и слоганы.
Принцип моей работы:
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- Приемлемые цены.
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Связь со мной:
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- Webmoney
- Приватбанк (на территории Украины)
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Буду рад сотрудничеству.
С уважением, Андрей.