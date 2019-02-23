Kopilka990

Только качественно и в срок. Копирайт, транскрибация, рерайт, вебрайт. Работа с изображенем и аудио. Нейминг и слоганы.

Принцип моей работы:

Соблюдение сроков.

Внесение правок и пожеланий.

Работа до последнего.

Приемлемые цены.

Связь через веблансер, скайп, почту или просто позвоните мне. В любое время.

_________________________________________________________________________________________

Связь со мной:

_________________________________________________________________________________________

Оплата:

Webmoney

Приватбанк (на территории Украины)

_________________________________________________________________________________________

Буду рад сотрудничеству.

С уважением, Андрей.