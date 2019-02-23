Kopilka990

Андрей Шаповалов Kopilka990

 
23 годаУкраина/Белая Церковь
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Только качественно и в срок. Копирайт, транскрибация, рерайт, вебрайт. Работа с изображенем и аудио. Нейминг и слоганы.

Принцип моей работы:

  • Соблюдение сроков.
  • Внесение правок и пожеланий.
  • Работа до последнего.
  • Приемлемые цены.
  • Связь через веблансер, скайп, почту или просто позвоните мне. В любое время.
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Связь со мной:

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Оплата:

  • Webmoney
  • Приватбанк (на территории Украины)
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Буду рад сотрудничеству.

С уважением, Андрей.