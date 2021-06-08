Начинающий копирайтер

Я давно ищу для себя профессию, которая будет приносить мне не только деньги, но удовольствие! И сегодня я услышала то, что откликнулось мне!Я хочу осваивать новую сферу деятельности!Теперь я учусь писать крутые тексты для сайтов, социальных сетей или рассылок. Я изучаю структуру продающих текстов и требования к текстам, тренируюсь правильно составлять предложения и мне это нравится!И я знаю, есть те, кому тексты нужны! Если это ты, пиши мне в личку, и я сделаю для тебя крутой пост или описание за символическую плату!!Мой текст будет проверять преподаватель по копирайтингу, потому за качество могу поручиться не только я!Не упусти возможность получить бобмические материалы, через месяц буду уже сертифицированным копирайтером и цены будут уже другие!