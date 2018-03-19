На данный момент интересуют небольшие проекты для создания, запуска и ведения контекстной рекламы в Директе (сети). Работаю удаленно, практически всегда на связи, оперативно отвечаю.
Чем могу помочь:
1. SMM под ключ:
- контент-менеджмент;
- коммуникация с пользователями;
- таргетированная реклама.
2. РСЯ:
- аудит;
- постоянная работа над проектами;
- "вкусные" объявления и тексты.
Акцентирую внимание, что рекламу веду именно в сетях, а не на поиске.
Почему РСЯ?
- Широкий охват аудитории – более 70 млн пользователей.
- Низкая стоимость клика – от 3 рублей.
- Быстрый старт рекламной кампании.
Что я вам предлагаю:
- анализ конкурентов и вашего сайта;
- разработка стратегии для контекстной рекламы;
- создание и ведение РК в ЯД;
- ведение и аналитика РК;
- оптимизация кампаний в контексте (уже работающих);
- аудит кампаний в Яндекс.Директ