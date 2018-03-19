На данный момент интересуют небольшие проекты для создания, запуска и ведения контекстной рекламы в Директе (сети). Работаю удаленно, практически всегда на связи, оперативно отвечаю.

Чем могу помочь:

1. SMM под ключ:

- контент-менеджмент;

- коммуникация с пользователями;

- таргетированная реклама.

2. РСЯ:

- аудит;

- постоянная работа над проектами;

- "вкусные" объявления и тексты.

Акцентирую внимание, что рекламу веду именно в сетях, а не на поиске.

Почему РСЯ?

- Широкий охват аудитории – более 70 млн пользователей.

- Низкая стоимость клика – от 3 рублей.

- Быстрый старт рекламной кампании.

Что я вам предлагаю:

- анализ конкурентов и вашего сайта;

- разработка стратегии для контекстной рекламы;

- создание и ведение РК в ЯД;

- ведение и аналитика РК;

- оптимизация кампаний в контексте (уже работающих);

- аудит кампаний в Яндекс.Директ