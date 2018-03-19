Korica123

Алина Korica123

 
35 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад

На данный момент интересуют небольшие проекты для создания, запуска и ведения контекстной рекламы в Директе (сети). Работаю удаленно, практически всегда на связи, оперативно отвечаю.  

Чем могу помочь: 

1. SMM под ключ:

- контент-менеджмент;

- коммуникация с пользователями; 

- таргетированная реклама.

2. РСЯ:

- аудит;

- постоянная работа над проектами;

- "вкусные" объявления и тексты. 

Акцентирую внимание, что рекламу веду именно в сетях, а не на поиске. 

Почему РСЯ? 

- Широкий охват аудитории – более 70 млн пользователей. 

- Низкая стоимость клика – от 3 рублей. 

- Быстрый старт рекламной кампании. 

Что я вам предлагаю: 

- анализ конкурентов и вашего сайта; 

- разработка стратегии для контекстной рекламы; 

- создание и ведение РК в ЯД; 

- ведение и аналитика РК; 

- оптимизация кампаний в контексте (уже работающих); 

- аудит кампаний в Яндекс.Директ