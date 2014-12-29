Здравствуйте!

Готова порадовать Вас своим творчеством.

После моего контента поисковые роботы просто облизываются!

Пунктуальность, грамотность и приятный слог - мои скромные гарантии.

В чем я сильна:

1. Обилием работ в портфолио;

2. Терпением, усидчивостью и способностью разнообразно писать на одну и ту же тему;

3. Легкой реакцией на доработки;

4. Необыкновенным уважением к работодателю.

5. Создаю вечнозеленые статьи.

А также:

- интернет не отключается,

- компьютер не ломается,

- родственники не приезжают,

- не гуляю с собакой!

Уверена, что могу сделать работу по максимуму. В день пишу 10000-12000 уникальных знаков.

ОРАНЖЕРЕЯ ТЕКСТОВ ЗДЕСЬ https://www.fl.ru/users/Cezari/portfolio/

ВЫ ОТДЫХАЕТЕ, А Я РАБОТАЮ!

Контакты:

e-mail: [email protected]

skype: svetlanaromeus

tel: +37369901522; +37367624788

С уважением, и возможно ВАШ будущий исполнитель Святослава.