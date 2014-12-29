Здравствуйте!
Готова порадовать Вас своим творчеством.
После моего контента поисковые роботы просто облизываются!
Пунктуальность, грамотность и приятный слог - мои скромные гарантии.
В чем я сильна:
1. Обилием работ в портфолио;
2. Терпением, усидчивостью и способностью разнообразно писать на одну и ту же тему;
3. Легкой реакцией на доработки;
4. Необыкновенным уважением к работодателю.
5. Создаю вечнозеленые статьи.
А также:
- интернет не отключается,
- компьютер не ломается,
- родственники не приезжают,
- не гуляю с собакой!
Уверена, что могу сделать работу по максимуму. В день пишу 10000-12000 уникальных знаков.
ОРАНЖЕРЕЯ ТЕКСТОВ ЗДЕСЬ https://www.fl.ru/users/Cezari/portfolio/
ВЫ ОТДЫХАЕТЕ, А Я РАБОТАЮ!
Контакты:
e-mail: [email protected]
skype: svetlanaromeus
tel: +37369901522; +37367624788
С уважением, и возможно ВАШ будущий исполнитель Святослава.