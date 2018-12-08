Korollevskaya

Лана Korollevskaya

 
24 годаРоссия/Магнитогорск
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Веб-дизайнер

Оформляю группы ВК.

Занимаюсь обработкой фотографии. Полное ретуширование

﻿

Портфолио
Фирменный стиль
нет отзывов
от $500
от 1 дня
нет рейтинга