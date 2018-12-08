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Лана
Korollevskaya
Korollevskaya
24 года
Россия
/
Магнитогорск
5 лет на
фриланс
-бирже
Была
5 лет назад
Веб-дизайнер
Оформляю группы ВК.
Занимаюсь обработкой фотографии. Полное ретуширование
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Ретуширование фотографий
86 просмотров
Оформление групп в вк
179 просмотров
Фирменный стиль
нет отзывов
от $500
от 1 дня
нет рейтинга
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