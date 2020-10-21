Korotich17

Наборщик текста

Учитель начальных классов. 3 место в профессиональном студенческом конкурсе «Учитель года». Помогаю вести школьный сайт. Так же являюсь учителем английского языка в начальной школе. В свободное время занимаюсь копирайтингом. В кратчайшие сроки освоила необходимые навыки и приёмы работы с текстом. Имею достаточно высокую скорость печати. Удавалось достигать скорости 300 знаков минуту. Очень ответственно отношусь к любому делу. Пунктуальна и любознательна. Рисую и пою в свободное время. Некоторые мои картины маслом, просят нарисовать «на заказ". Люблю читать книги. Вот некоторые из последних: Джек Лондон, Френсис Скот, Патриция Мэдсон, Нил Гейман. На сегодняшний день я активно изучаю современные WEB технологии. Мне нравится работать в сфере информационных технологий, и я стремлюсь к достижению высшего качества труда. Но не смотря, на отсутствие серьезного опыта, я обладаю хорошими знаниями, активно учусь и стремлюсь к профессионализму!

Образование: Высшее (Учитель информатики. Учитель английского языка. ) Второе высшее (Переквалификация в учителя начальных классов)