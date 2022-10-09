Качественная и семантичная верстка адаптивных сайтов на HTML,CSS и JS

Нужно сверстать адаптивную кроссбраузерную pixel perfect веб-страницу с чистым, читаемым и понятным кодом? - это есть у меня!

Почему работать со мной - хорошее решение:

1)Я пишу чистый, понятный код. Благодаря знанию методологии БЭМ я пишу понятный не только мне, НО И ДРУГИМ РАЗРАБОТЧИАКАМ И ВЕРСТАЛЬЩИКАМ код, что позволит практически безболезненно изменить или улучшить вашу веб-страницу.

2)Я подхожу к работе ответственно. Я дорожу своей репутацией и отношусь к каждому заказу серьёзно. Правки и общение в голосе - не проблема для меня.

3)Вы получите готовый, работающий без ошибок продукт. В течении недели после передачи архива с файлами я бесплатно исправляю все найденные ошибки в кратчайшие сроки.

Мои контакты:

Почта: [email protected]

Телеграм: kos_layout

ВК: https://vk.com/rt_s23

Технологии и услуги:

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