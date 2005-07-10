KostyaProdan_

Костянтин KostyaProdan_

 
19 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Frontend Developer. React.

🌟 Вітаю! 🌟

Я фронтенд-розробник і фрилансер, спеціалізуюсь на створенні захоплюючих і адаптивних веб-додатків з використанням Html, Css, Javascript, Typescript, React. Маю рік практичного досвіду роботи з React, успішно реалізував проекти для різних клієнтів, підвищуючи задоволення користувачів, продуктивність і безпеку додатків, застосовуючи найкращі практики, інструменти тестування та техніки оптимізації.


🚀 Хто я? 🚀

Я самоучка у сфері веб-програмування, захоплююсь вивченням нових технологій і вдосконаленням своїх навичок. Зараз я навчаюся на бакалавра інженерії за спеціальністю "Комп'ютерні науки" в Одеській національній академії харчових технологій, де планую закінчити навчання у 2026 році. Також я активно вивчаю теорію алгоритмів, що допомагає мені вирішувати складні задачі та писати ефективний код. Крім того, я наполегливо працюю над досягненням рівня англійської мови upper-intermediate, що дозволить мені спілкуватися з ширшим колом клієнтів.

💻 Мої навички розробки: 💻

✅ HTML / CSS / JavaScript
✅ React / React Redux
✅ Sass / SCSS
✅ Адаптивний дизайн
✅ Gulp / Webpack


Давайте створимо щось неймовірне разом! 🌐

Портфолио

HTML-верстка
нет отзывов
$8/час
от $40от 1 дня
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