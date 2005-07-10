🌟 Вітаю! 🌟
Я фронтенд-розробник і фрилансер, спеціалізуюсь на створенні захоплюючих і адаптивних веб-додатків з використанням Html, Css, Javascript, Typescript, React. Маю рік практичного досвіду роботи з React, успішно реалізував проекти для різних клієнтів, підвищуючи задоволення користувачів, продуктивність і безпеку додатків, застосовуючи найкращі практики, інструменти тестування та техніки оптимізації.
🚀 Хто я? 🚀
Я самоучка у сфері веб-програмування, захоплююсь вивченням нових технологій і вдосконаленням своїх навичок. Зараз я навчаюся на бакалавра інженерії за спеціальністю "Комп'ютерні науки" в Одеській національній академії харчових технологій, де планую закінчити навчання у 2026 році. Також я активно вивчаю теорію алгоритмів, що допомагає мені вирішувати складні задачі та писати ефективний код. Крім того, я наполегливо працюю над досягненням рівня англійської мови upper-intermediate, що дозволить мені спілкуватися з ширшим колом клієнтів.
💻 Мої навички розробки: 💻
✅ HTML / CSS / JavaScript
✅ React / React Redux
✅ Sass / SCSS
✅ Адаптивний дизайн
✅ Gulp / Webpack
Давайте створимо щось неймовірне разом! 🌐
Портфолио
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