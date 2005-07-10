Frontend Developer. React.

🌟 Вітаю! 🌟





Я фронтенд-розробник і фрилансер, спеціалізуюсь на створенні захоплюючих і адаптивних веб-додатків з використанням Html, Css, Javascript, Typescript, React. Маю рік практичного досвіду роботи з React, успішно реалізував проекти для різних клієнтів, підвищуючи задоволення користувачів, продуктивність і безпеку додатків, застосовуючи найкращі практики, інструменти тестування та техніки оптимізації.



🚀 Хто я? 🚀



Я самоучка у сфері веб-програмування, захоплююсь вивченням нових технологій і вдосконаленням своїх навичок. Зараз я навчаюся на бакалавра інженерії за спеціальністю "Комп'ютерні науки" в Одеській національній академії харчових технологій, де планую закінчити навчання у 2026 році. Також я активно вивчаю теорію алгоритмів, що допомагає мені вирішувати складні задачі та писати ефективний код. Крім того, я наполегливо працюю над досягненням рівня англійської мови upper-intermediate, що дозволить мені спілкуватися з ширшим колом клієнтів.





💻 Мої навички розробки: 💻



✅ HTML / CSS / JavaScript

✅ React / React Redux

✅ Sass / SCSS

✅ Адаптивний дизайн

✅ Gulp / Webpack







Давайте створимо щось неймовірне разом! 🌐