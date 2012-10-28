Kostya_Sh

Константин Kostya_Sh

 
35 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Быстро и недорого...

Оказываю услуги по копирайтингу, рерайтингу и заполнению сайтов (контент-менеджменту).

Образование высшее. По специальности инженер-программист.

Отзывы заказчиков

faedrus
42 года
16 лет в сервисе
Был
год назад
$4
10 баллов
12 лет назад
Наполнение сайта контентом
HTML
Константин разобрался с особенностями движка и корректно разместил необходимый материал. Сотрудничеством полностью доволен!
Работа с заказчиком оставила только приятные впечатления. Четкая постановка задач, своевременная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
andrsan
Андрей 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
7 отзывов
$15
10 баллов
13 лет назад
5 статей
Заказывал у Константина 5 статей, сделал точно в обговоренные сроки и качественно, 100% уникальности, рекомендую!
Ясная и четкая формулировка задания. Быстрая оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв