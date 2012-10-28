Быстро и недорого...
Оказываю услуги по копирайтингу, рерайтингу и заполнению сайтов (контент-менеджменту).
Образование высшее. По специальности инженер-программист.
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Отзывы заказчиков
$4
10 баллов
12 лет назад
HTML
Константин разобрался с особенностями движка и корректно разместил необходимый материал. Сотрудничеством полностью доволен!
Ответный отзыв
Работа с заказчиком оставила только приятные впечатления. Четкая постановка задач, своевременная оплата. Рекомендую!
$15
10 баллов
13 лет назад
Заказывал у Константина 5 статей, сделал точно в обговоренные сроки и качественно, 100% уникальности, рекомендую!
Ответный отзыв
Ясная и четкая формулировка задания. Быстрая оплата. Рекомендую!