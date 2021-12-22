Адаптивная, кроссбраузерная верстка сайтов.

Навыки: SASS, Gulp, Git, и все современные типы верстки сайтов.

Немного о себе.

Образование высшее. По образованию физик. 33 года. Живу в Екатеринбурге. С детства за компьютером: игры, учёба, работа. Всегда было интересно как работают сайты и программирование в целом, поэтому примерно 2 года назад решил заняться фронтенд-разработкой. Закончил курсы от HTML-Academy по специальности фронтенд-разработчик, успешно защитил все выпускные проекты. Год заняла сама учёба плюс ещё год проходил у них практику, работал сначала над учебными, а затем и над реальными коммерческими заказами в команде разработчиков, менеджеров, тестировщиков.