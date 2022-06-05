ИНФОГРАФИКА

Здравствуйте, уважаемые поставщики! Меня зовут Екатерина. Я – дизайнер инфографики для Wildberries. Работаю:✅быстро, ✅чётко, ✅качественно.Стоимость одного фото с инфографикой — 300₽.В эту стоимость входит: анализ конкурентов, отбор фото,обрезка и обработка, разработка дизайна и один круг правок. Последующие карточки для этого артикула – 150₽. Работа будет готова в течение 1-2 дней. Для работы от вас потребутся фотографии и ТЗ.Пишите прям сейчас и получайте бесплатную консультацию по вашему товару. Ознакомиться с моими работами можно тутhttps://disk.yandex.ru/d/1UP1VIPPD6kvWwПо всем вопросам и для заказа писать @vitokhina_infografika