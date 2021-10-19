Занимаюсь музыкой с 2012года, бас гитарист и гитарист. В звукорежиссуре 4года.

Опыт работы в DAW,многоканальная запись , знание основных микрофонных приемов в звукозаписи и концертной практике.

Опыт работы в видео и аудио редакторах. Reaper, Pro tools, Ableton, Sony Vegas , Davinci Resolve.

Опыт работы на цифровых микшерных пультах XR18, X32 , UI24.

Есть домашняя студия с профессиональным мониторингом для удаленной работы.

Высшее образование: Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов,

Звукорежиссура театрализованных представлений и праздников