Михаил Котельников KotelnikovSoundKotelnikovSound
31 годРоссия/Югорск
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Занимаюсь музыкой с 2012года, бас гитарист и гитарист. В звукорежиссуре 4года.
Опыт работы в DAW,многоканальная запись , знание основных микрофонных приемов в звукозаписи и концертной практике.
Опыт работы в видео и аудио редакторах. Reaper, Pro tools, Ableton, Sony Vegas , Davinci Resolve.
Опыт работы на цифровых микшерных пультах XR18, X32 , UI24.
Есть домашняя студия с профессиональным мониторингом для удаленной работы.
Высшее образование: Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов,
Звукорежиссура театрализованных представлений и праздников
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Аудиомонтаж
нет отзывов
$7/час
от $7от 3 дней
нет рейтинга