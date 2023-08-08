Я - начинающий видеомонтажер. Живу в городе Хабаровске. Изучил несколько курсов по операторской работе и видеомонтажу в "Premiere Pro".

Мне нравится монтировать и я готов вкладывать максимум своих сил, чтобы достичь высоких результатов как для себя, так и для заказчика. Я умею грамотно планировать своё время и не делать все в последний момент, поэтому буду выполнять все в установленный срок.

Я готов взяться за работу любой сложности и специфики, чтобы заполнить своё портфолио работами.