Дизайн наружной рекламы, создание 3D моделей, отрисовка в вектор, транскрибация, качествеено, в короткие сроки

Дизайнер-печатник

с опытом работы более 6лет, могу поправить Ваши макеты\фото, отредактирую под широкоформатную печать, отрисую в вектор.

Сделаю как для себя, всегда готов обсудить заказ, доработки до 100% в рамках ТЗ бесплатно.

Понимание процесса изготовления наружной и интерьерной рекламы.

Владение Photoshop, Illustrator, Corel, Компас.

Редактирование, наполнение БД.

Транскрибация аудио\видео файлов

Чётко поставленная задача, поэтому подробнее опишите желаемый результат, с целью экономии нашего с Вами времени.