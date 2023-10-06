KotovRU

Михаил KotovRU

 
34 года
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Дизайн наружной рекламы, создание 3D моделей, отрисовка в вектор, транскрибация, качествеено, в короткие сроки

Дизайнер-печатник

с опытом работы более 6лет, могу поправить Ваши макеты\фото, отредактирую под широкоформатную печать, отрисую в вектор.

  • Сделаю как для себя, всегда готов обсудить заказ, доработки до 100% в рамках ТЗ бесплатно.
  • Понимание процесса изготовления наружной и интерьерной рекламы.
  • Владение Photoshop, Illustrator, Corel, Компас.
  • Редактирование, наполнение БД.
  • Транскрибация аудио\видео файлов
От Вас:

  • Чётко поставленная задача, поэтому подробнее опишите желаемый результат, с целью экономии нашего с Вами времени.
  • Пример того что нравиться
  • Сформулировать Ваши пожелания по цветам, стилю
  • Указать размеры