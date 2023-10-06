Дизайн наружной рекламы, создание 3D моделей, отрисовка в вектор, транскрибация, качествеено, в короткие сроки
Дизайнер-печатникс опытом работы более 6лет, могу поправить Ваши макеты\фото, отредактирую под широкоформатную печать, отрисую в вектор.
- Сделаю как для себя, всегда готов обсудить заказ, доработки до 100% в рамках ТЗ бесплатно.
- Понимание процесса изготовления наружной и интерьерной рекламы.
- Владение Photoshop, Illustrator, Corel, Компас.
- Редактирование, наполнение БД.
- Транскрибация аудио\видео файлов
- Чётко поставленная задача, поэтому подробнее опишите желаемый результат, с целью экономии нашего с Вами времени.
- Пример того что нравиться
- Сформулировать Ваши пожелания по цветам, стилю
- Указать размеры
Я против войны в Украине!