KotovaMaria

Копирайтер,рерайтер,транскрибация текста,таргет
W/A : +79057370800
Telegram: +79057370800
email : [email protected]
Что я делаю?
Пишу публикации для сайтов,
Посты для Инстаграм,
Занимаюсь качественным рерайтингом текста с уникальностью 90-100%,
Транскрибация текста в короткие сроки.
Почему я?
- Огромная вовлеченность в проект
- Коммуникация 24/7
- Исполнение в заявленные сроки
- Имею хорошее чувств юмора и доброжелательность в общении
Немного обо мне:
Имею высшее экономическое образование. Бывший банковский сотрудник, решивший изменить сферу деятельности.
Окончила школу удаленных профессий.
Надеюсь на сотрудничество!
С наилучшими пожеланиями, Мария