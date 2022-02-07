KotovaMaria

Мария KotovaMaria

 
35 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Копирайтер,рерайтер,транскрибация текста,таргет

W/A : +79057370800

Telegram: +79057370800

email : [email protected]

Что я делаю?

Пишу публикации для сайтов,

Посты для Инстаграм,

Занимаюсь качественным рерайтингом текста с уникальностью 90-100%,

Транскрибация текста в короткие сроки.

Почему я?

- Огромная вовлеченность в проект

- Коммуникация 24/7

- Исполнение в заявленные сроки

- Имею хорошее чувств юмора и доброжелательность в общении

Немного обо мне:

Имею высшее экономическое образование. Бывший банковский сотрудник, решивший изменить сферу деятельности.

Окончила школу удаленных профессий.

Надеюсь на сотрудничество!

С наилучшими пожеланиями, Мария