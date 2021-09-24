Photo & Graphic editor

Специализируюсь на профессиональной обработке фотографий и изображений в Adobe Photoshop:

- портретная и предметная ретушь;

- цветокоррекция;

- коллажи;

- панорамы;

- обрезка фото, удаление ненужных элементов\подстановка нужных ;

- обтравка (качественно!) - особенно актуально для интернет-магазинов;

- реставрация старых либо испорченных фото;

- и многое другое 

Портфолио