Никита Фомовский KotovskerKotovsker
34 годаРоссия/Новосибирск
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Photo & Graphic editor
Специализируюсь на профессиональной обработке фотографий и изображений в Adobe Photoshop:
- портретная и предметная ретушь;
- цветокоррекция;
- коллажи;
- панорамы;
- обрезка фото, удаление ненужных элементов\подстановка нужных ;
- обтравка (качественно!) - особенно актуально для интернет-магазинов;
- реставрация старых либо испорченных фото;
- и многое другое
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