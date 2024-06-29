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Всем добрый день! Меня зовут Екатерина. Имею 2 высших образования:

*Челябинский Государственный педагогический университет (квалификация: историк-социальный педагог, психолог).

*Уральская Академия Государственной службы(квалификация: менеджмент).

Кроме того сертификат об окончании института дополнительных профессий(конферансье), что даёт уверенность в общении с людьми и позволяет свободно вести себя как в малом коллективе, так и при большой аудитории слушателей. Есть сертификаты об окончании таких курсов как:экономика на предприятии, пользователь Еxel, управление проектной деятельностью(обрушение в школе управления проектами).

Пишу стихи на заказ и создаю индивидуальные видео поздравления из ваших фотографий.

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