Всем добрый день! Меня зовут Екатерина. Имею 2 высших образования:
*Челябинский Государственный педагогический университет (квалификация: историк-социальный педагог, психолог).
*Уральская Академия Государственной службы(квалификация: менеджмент).
Кроме того сертификат об окончании института дополнительных профессий(конферансье), что даёт уверенность в общении с людьми и позволяет свободно вести себя как в малом коллективе, так и при большой аудитории слушателей. Есть сертификаты об окончании таких курсов как:экономика на предприятии, пользователь Еxel, управление проектной деятельностью(обрушение в школе управления проектами).
Пишу стихи на заказ и создаю индивидуальные видео поздравления из ваших фотографий.
Зарегистрировалась, чтобы найти дополнительный заработок удалённо( во всяком случае для начала так)