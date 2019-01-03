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Разработка сайтов на CMS WordPress (лендинги, блоги, магазины), Дизайн, Верстка, Оптимизация, Vue js, Качественный код. Детали на моей личной страничке ↓
https://portfolio.kovalchik.com.ua - портфолио
Портфолио
- Лендинг для преподавателя иностранных языков152 просмотра
Отзывы заказчиков
$4
10 баллов
5 лет назад
Роман все сделал быстро и качественно, проблем с коммуникацией никаких не было, рекомендую!
Ответный отзыв
Было приятно иметь дело с добросовестным человеком, рекомендую.
$40
10 баллов
5 лет назад
Роман отлично справился с заданием и зарекомендовал себя, как опытный специалист. Проект был выполнен даже раньше указанного срока. Исполнителя рекомендую!
Ответный отзыв
Денис очень хороший верстальщик, и в данном случае заказчик. Было приятно иметь дело с ним лично, а также с результатами его работы. Рекомендую.