Kovalchik8

Роман Ковальчик Kovalchik8

 
33 годаУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
FRONT-END | WORDPRESS | DESIGN

Разработка сайтов на CMS WordPress (лендинги, блоги, магазины), Дизайн, Верстка,  Оптимизация,  Vue js,  Качественный код. Детали на моей личной страничке ↓

https://portfolio.kovalchik.com.ua  - портфолио

JavascriptWordPressVue.js
Портфолио
Отзывы заказчиков
Resh331
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$4
10 баллов
5 лет назад
Редактирование страницы на сайте на Wordpress
Роман все сделал быстро и качественно, проблем с коммуникацией никаких не было, рекомендую!
Было приятно иметь дело с добросовестным человеком, рекомендую.
Ответный отзыв
dionis1503
Денис 
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 отзыва
$40
10 баллов
5 лет назад
Интеграция готовой верстки на cms Wordpress
Роман отлично справился с заданием и зарекомендовал себя, как опытный специалист. Проект был выполнен даже раньше указанного срока. Исполнителя рекомендую!
Денис очень хороший верстальщик, и в данном случае заказчик. Было приятно иметь дело с ним лично, а также с результатами его работы. Рекомендую.
Ответный отзыв