Kovalsasha999

Александра Коваль Kovalsasha999

 
21 годУкраина/Киев
4 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Graphic Designer

Графический дизайнер

Разработаю для вас:

-логотип

-фирменный стиль

-этикетка на продукцию

-печатную продукцию

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$40
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Отзывы заказчиков
rasul07
21 годУзбекистан
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
2 года назад
Нарисовать логотип для книжного магазина в инстаграм
Александра подошла к работе с ответственностью, учла все требования и желания. Отличный исполнитель. Рекомендую!
Четкая постановка задачи, быстрые и своевременные ответы на вопросы, рекомендую
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