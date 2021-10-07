Graphic Designer
Графический дизайнер
Разработаю для вас:
-логотип
-фирменный стиль
-этикетка на продукцию
-печатную продукцию
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Корпоративный стиль для отеля Palms Hotels Group23 просмотра
- Логотип CCRS35 просмотров
- Логотип Bin Busters58 просмотров
- Логотип для яхт-клуба52 просмотра
- Визитка для яхт-клуба48 просмотров
- Brand Identity ukrainian restaurant "Zabaganka"57 просмотров
- Logo "Puffin"56 просмотров
- Logo "PetStore"45 просмотров
- Logo "Sha Meduza"53 просмотра
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
2 года назад
Александра подошла к работе с ответственностью, учла все требования и желания. Отличный исполнитель. Рекомендую!
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, быстрые и своевременные ответы на вопросы, рекомендую