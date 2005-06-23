Недорогие иллюстрации; просьба людям с осенним, весенним, черт-знает-каким обострением не травмировать слабую психику художника, ему страшно.

Только вступаю на путь фрилансера, но опыт в рисовании на заказ имеется) В основном рисую полуреализм и аниме. Реализм - на ваш страх и риск, но все возможно.

Наивная душа, которая надеется на мирное и плодотворное общение с заказчиками, ответом на понимание которых станет честно и с любовью выполненная работа. Пока рисую за цену от 70 руб., за правки от 50% в готовом рисунке будет браться дополнительная плата, не обессудьте))