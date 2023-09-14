Резюме
Key responsibilities:
Написание постов, редактирование и ведение телеграм-каналов;
Email-рассылки;
Пуш-уведомления;
Дизайн и копирайтинг статей;
Разработка игр в целом;
СММ;
Разработка POS-материалов;
Фотография;
Офис-менеджмент.
Key Skills
Soft Skills
Коммуникативность
Рабочая этика
Критическое и аналитическое мышление
Работа в команде
Hard Skills
HR менеджмент
Ивент менеджмент
Внутренние коммуникации
Проджект-менеджмент
Документооборот
Корпоративная культура
SMM
Tools:
Microsoft Office
Google docs
Adobe Photoshop, Illustrator
1C
Figma
Notion
Jira & Confluen⁷ce
Miro
Kaiten
Языки:
Russian - Native
English - B2 - Intermediate-Advanced
Georgian - elementary
Education
Бакалавр психологии
МГПУ, 2021