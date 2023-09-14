Krajnova

Анастасия Крайнова Krajnova

 
24 года
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Резюме

Key responsibilities:

  • Написание постов, редактирование и ведение телеграм-каналов;

  • Email-рассылки;

  • Пуш-уведомления;

  • Дизайн и копирайтинг статей;

  • Разработка игр в целом;

  • СММ;

  • Разработка POS-материалов;

  • Фотография;

  • Офис-менеджмент.

Key Skills

Soft Skills

  • Коммуникативность

  • Рабочая этика

  • Критическое и аналитическое мышление

  • Работа в команде

Hard Skills

  • HR менеджмент

  • Ивент менеджмент

  • Внутренние коммуникации

  • Проджект-менеджмент

  • Документооборот

  • Корпоративная культура

  • SMM

Tools:

  • Microsoft Office

  • Google docs

  • Adobe Photoshop, Illustrator

  • 1C

  • Figma

  • Notion

  • Jira & Confluen⁷ce

  • Miro

  • Kaiten

Языки:

  • Russian - Native

  • English - B2 - Intermediate-Advanced

  • Georgian - elementary

Education

Бакалавр психологии

МГПУ, 2021