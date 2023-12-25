Kravchuk__Ilya

«Незакрытый тег это как незастегнутая ширинка: вроде и штаны не падают, но что-то с окружающими людьми не так.» ©

Моя цель - быстрая, качественная верстка(в срок), разработка.

Предоставляю гарантию на верстку и разработку.

За заказ берусь сразу же после получения задания(не откладываю).

Мои скилы:

-HTML;

-CSS/SASS(SCSS)/ FlexBox/Grid;

-JavaSkript;

-React.js(Redux, MobX, Routin, Hook);

-Bootstrap;

-Git,GitHab;

-Адаптивная верстка;

-Кросбраузерная верстка;

-Верстка из Figma.

Контакты:

Emeil: [email protected]

Telegram: 89052467111

Примеры: https://servermall.ru/

https://www.intersection.is/

https://birdsrecords.ru/