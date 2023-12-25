Kravchuk__Ilya

«Незакрытый тег это как незастегнутая ширинка: вроде и штаны не падают, но что-то с окружающими людьми не так.» ©
Моя цель - быстрая, качественная верстка(в срок), разработка.
Предоставляю гарантию на верстку и разработку.
За заказ берусь сразу же после получения задания(не откладываю).
Мои скилы:
-HTML;
-CSS/SASS(SCSS)/ FlexBox/Grid;
-JavaSkript;
-React.js(Redux, MobX, Routin, Hook);
-Bootstrap;
-Git,GitHab;
-Адаптивная верстка;
-Кросбраузерная верстка;
-Верстка из Figma.
Контакты:
Emeil: [email protected]
Telegram: 89052467111
Примеры: https://servermall.ru/
Я против войны в Украине!