Анимация МоЯ

Анимация 2д Покадровая 1 мин 10$Пикселная 1 мин 8$Кистовая 1 мин 5$Стикеры 10$Дизайнер взависимости от сложности работыАнимацию Покадровая рисую на андройт приложении RoughanimatorAnimation 2D Time-lapse 1 min 10 $Pixel 1 min 8 $Cyst 1 min 5 $Stickers $ 10Designer depending on the complexity of the workI draw animation frame-by-frame on the Roughanimator android applicationhttps://m.facebook.com/kripopos.krip?ref=bookmarks