Дьявол в деталях и в карандаше )
Здравствуйте!
Меня зовут Кристина, я графический дизайнер и иллюстратор.
Каждый мой проект - это настоящее увлекательное путешествие! Для меня крайне важно выполнить его на 5+.
Я готова Вам предложить услуги по созданию фирменных логотипов, сайтов, иллюстраций , а также полиграфических материалов.
Со своей стороны я могу гарантировать индивидуальный подход к проекту или поставленной задачи, внимательность и ответственность.
Мне важен результат!
Мои работы: https://www.behance.net/honeytihon9494
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