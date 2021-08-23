Дьявол в деталях и в карандаше )

Здравствуйте!

Меня зовут Кристина, я графический дизайнер и иллюстратор.

Каждый мой проект - это настоящее увлекательное путешествие! Для меня крайне важно выполнить его на 5+.

Я готова Вам предложить услуги по созданию фирменных логотипов, сайтов, иллюстраций , а также полиграфических материалов.

Со своей стороны я могу гарантировать индивидуальный подход к проекту или поставленной задачи, внимательность и ответственность.

Мне важен результат!

Мои работы: https://www.behance.net/honeytihon9494