Kris93

Кристина Kris93

 
32 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Дьявол в деталях и в карандаше )

Здравствуйте!

Меня зовут Кристина, я графический дизайнер и иллюстратор. 

Каждый мой проект - это настоящее увлекательное путешествие! Для меня крайне важно выполнить его на 5+. 

Я готова Вам предложить услуги по созданию фирменных логотипов, сайтов, иллюстраций , а также полиграфических материалов. 

Со своей стороны я могу гарантировать индивидуальный подход к проекту или поставленной задачи, внимательность и ответственность.  

Мне важен результат!

Мои  работы: https://www.behance.net/honeytihon9494