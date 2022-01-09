Личный помощник.
Приветствую Вас уважаемый заказчик! Меня зовут Кристина.
Если Вы цените свое время и хотите освободить его для новых проектов и идей, жду Ваших откликов и предложений!
Задачи которые я решаю:
- Транскрибация (перевод аудио/видео в текст)
- Создание логотипов, визиток .
- Парсинг.
- Конвертация файлов в необходимые форматы.
- Заполнение карточек товара на Маркетплейсах.
- Поиск любой информации в интернете.
-Работа с таблицами.
Я целеустремленная, к работе подхожу ответственно.
Работаю качественно и с соблюдением сроков.
Пишите, и мы найдем лучшее решение Вашей задачи.
Буду рада нашему сотрудничеству!
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