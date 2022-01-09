Личный помощник.

Приветствую Вас уважаемый заказчик! Меня зовут Кристина.

Если Вы цените свое время и хотите освободить его для новых проектов и идей, жду Ваших откликов и предложений!

Задачи которые я решаю:

- Транскрибация (перевод аудио/видео в текст)

- Создание логотипов, визиток .

- Парсинг.

- Конвертация файлов в необходимые форматы.

- Заполнение карточек товара на Маркетплейсах.

- Поиск любой информации в интернете.

-Работа с таблицами.

Я целеустремленная, к работе подхожу ответственно.

Работаю качественно и с соблюдением сроков.

Пишите, и мы найдем лучшее решение Вашей задачи.

Буду рада нашему сотрудничеству!