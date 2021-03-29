Иллюстратор

Работаю в программе Adobe Illustrator, Procreate

Иллюстрация. Отрисовка иллюстрация в векторе или растре для полиграфии, социальных сетей, сайтов, принтов

Верстка листовок, банеров и рекламных буклетов

Дизайн индивидуальных ежедневников, гайдов и чек-листов

Наполнение профиля в социальных сетях ( обложки для сторис Highlights, шаблоны для постов и сторис, шапка для профиля или группы)