Kris_logo

Кристина Kris_logo

 
29 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Иллюстратор

Работаю в программе Adobe Illustrator, Procreate

Иллюстрация. Отрисовка иллюстрация в векторе или растре для полиграфии, социальных сетей, сайтов, принтов

Верстка листовок, банеров и рекламных буклетов

Дизайн индивидуальных ежедневников, гайдов и чек-листов

Наполнение профиля в социальных сетях ( обложки для сторис Highlights, шаблоны для постов и сторис, шапка для профиля или группы)

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Отзывы заказчиков

ifischer
Леонид 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
$35
10 баллов
4 года назад
Сделать вектор по макету
Отзыв недоступен.
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