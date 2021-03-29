Иллюстратор
Работаю в программе Adobe Illustrator, Procreate
Иллюстрация. Отрисовка иллюстрация в векторе или растре для полиграфии, социальных сетей, сайтов, принтов
Верстка листовок, банеров и рекламных буклетов
Дизайн индивидуальных ежедневников, гайдов и чек-листов
Наполнение профиля в социальных сетях ( обложки для сторис Highlights, шаблоны для постов и сторис, шапка для профиля или группы)
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Портфолио
- Изометрия. Детская иллюстрация51 просмотр
- Йога и медитации. Спорт79 просмотров
- Векторная иллюстрация55 просмотров
- Иллюстрация для социальных сетей60 просмотров
- Детская иллюстрация48 просмотров
- Открытка51 просмотр
- Йога и медитации. Спорт39 просмотров
Отзывы заказчиков
$35
10 баллов
4 года назад
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