Привет!

Меня зовут Анастасия, я веб-дизайнер. И я сделаю вам крутой дизайн. Стильный и современный. Но не такой, как у всех, а индивидуальный для вас. Я постоянно развиваю себя и свои навыки. Но и отдыхать люблю, ведь отдых - залог хорошей продуктивности. Я счастлива оказаться здесь и работать на результат. И да, вы не увидите тут "Дешево, качественно, быстро", это давно устарело, а я слежу за современными тенденциями.

Какой дизайн я делаю?

Landing Page

Корпоративный сайт

Многостраничный сайт

Сайт-визитка

Интернет-магазин

Дизайн или редизайн отдельных страниц

?Мои условия работы

Работаю по предоплате

Правки не ограничены и бесплатны

Сама заполню ТЗ, если у вас его нет

Я не буду оставлять вас наедине с брифом, вместо этого все вопросы задам при общении

Буду скидывать вам отчёт своей работы каждый день

Конечный результат покажу в презентации, чтобы утвердить дизайн

Всегда с вами на связи

Верну предоплату!

Если наше с вами сотрудничество не заладится, если вам не понравится мой подход к работе или же, если я сама пойму, что не справляюсь с данной задачей. Все мы люди, и всякое случается. Правда ведь? У меня нет цели вас обмануть или нажиться на вас. У меня есть цель помочь с решением вашей задачи, достигнуть совместного результата. Я получаю удовлетворение от работы, которая нравится не только мне, но и моему заказчику.

Мои контакты: