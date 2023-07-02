Анастасия Силаева Kristall-90Kristall-90
Привет!
Меня зовут Анастасия, я веб-дизайнер. И я сделаю вам крутой дизайн. Стильный и современный. Но не такой, как у всех, а индивидуальный для вас. Я постоянно развиваю себя и свои навыки. Но и отдыхать люблю, ведь отдых - залог хорошей продуктивности. Я счастлива оказаться здесь и работать на результат. И да, вы не увидите тут "Дешево, качественно, быстро", это давно устарело, а я слежу за современными тенденциями.
Какой дизайн я делаю?
Landing Page
Корпоративный сайт
Многостраничный сайт
Сайт-визитка
Интернет-магазин
Дизайн или редизайн отдельных страниц
?Мои условия работы
Работаю по предоплате
Правки не ограничены и бесплатны
Сама заполню ТЗ, если у вас его нет
Я не буду оставлять вас наедине с брифом, вместо этого все вопросы задам при общении
Буду скидывать вам отчёт своей работы каждый день
Конечный результат покажу в презентации, чтобы утвердить дизайн
Всегда с вами на связи
Верну предоплату!
Если наше с вами сотрудничество не заладится, если вам не понравится мой подход к работе или же, если я сама пойму, что не справляюсь с данной задачей. Все мы люди, и всякое случается. Правда ведь? У меня нет цели вас обмануть или нажиться на вас. У меня есть цель помочь с решением вашей задачи, достигнуть совместного результата. Я получаю удовлетворение от работы, которая нравится не только мне, но и моему заказчику.
Мои контакты:
WhatsApp: 89963763215
Telegram: anst_silaeva
Instagram: anst.silaeva
Вконтакте: https://vk.com/nastysilaeva
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