Kristinashafikov

Кристина Kristinashafikov

 
22 года
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Законченное образование по специальности: архитектор. Работа фотографом 2 года. Художественное образование.

Умение работать:3 ds Max, V-rey, Photoshop, Lightroom, World, Excel, PowerPoint.

Навыки: ретуширование, создание чертежей, 3 D моделирование, Создание Арт

Портфолио:

3 D моделирование и разработка дизайн проектов:

https://drive.google.com/folderview?id=1-qly7JQ5lgWeteCSF2pT3xWWsCX2zXy5

Фото и ретушь:

https://drive.google.com/folderview?id=115gh6PuGeyvQL3IR9CZh3SArviQdtd_0