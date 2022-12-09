Kristinashafikov

Законченное образование по специальности: архитектор. Работа фотографом 2 года. Художественное образование.
Умение работать:3 ds Max, V-rey, Photoshop, Lightroom, World, Excel, PowerPoint.
Навыки: ретуширование, создание чертежей, 3 D моделирование, Создание Арт
Портфолио:
3 D моделирование и разработка дизайн проектов:
https://drive.google.com/folderview?id=1-qly7JQ5lgWeteCSF2pT3xWWsCX2zXy5
Фото и ретушь:
https://drive.google.com/folderview?id=115gh6PuGeyvQL3IR9CZh3SArviQdtd_0
Я против войны в Украине!