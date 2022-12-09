Kristinashafikov

Законченное образование по специальности: архитектор. Работа фотографом 2 года. Художественное образование. Умение работать: 3 ds Max, V-rey, Photoshop, Lightroom, World, Excel, PowerPoint. Навыки: ретуширование, создание чертежей, 3 D моделирование, Создание Арт Портфолио: 3 D моделирование и разработка дизайн проектов: https://drive.google.com/folderview?id=1-qly7JQ5lgWeteCSF2pT3xWWsCX2zXy5 Фото и ретушь: https://drive.google.com/folderview?id=115gh6PuGeyvQL3IR9CZh3SArviQdtd_0

Я против войны в Украине !