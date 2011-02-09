Мне очень понравилось работать с Наташей. Она четко и грамотно формулирует задачу, обсуждая все важные нюансы. Человек серьезный, ответственный и справедливо требовательный в деле, в общениии - приятный и тактичный. С удовольствием продолжу наше сотрудничество.