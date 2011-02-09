SEO-копирайтинг, рерайтинг, статьи
Приветствую вас и приглашаю ознакомиться со списком предоставляемых мной услуг:
- КОПИРАЙТИНГ, SEO-КОПИРАЙТИНГ
- РЕРАЙТИНГ
- НАПОЛНЕНИЕ САЙТОВ, СТАТЬИ
- РЕДАКТИРОВАНИЕ
Пишу тексты различной тематики. Работаю качественно и с удовольствием. Образование высшее (филолог). Грамотность и уникальность гарантирую.Заказы выполняю лично, учитывая все пожелания клиента.
Уверена - наше сотрудничество будет взаимовыгодным.
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
14 лет назад
Кристина отлично правилась с заданием.Выполненная работа не потребовала дополнительных правок, несмотря на то, что меня можно назвать придирчивым заказчиком:) Спасибо, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Мне очень понравилось работать с Наташей. Она четко и грамотно формулирует задачу, обсуждая все важные нюансы. Человек серьезный, ответственный и справедливо требовательный в деле, в общениии - приятный и тактичный. С удовольствием продолжу наше сотрудничество.