Krisy

Кристина Krisy

 
46 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
SEO-копирайтинг, рерайтинг, статьи

Приветствую вас и приглашаю ознакомиться со списком предоставляемых мной услуг:

- КОПИРАЙТИНГ, SEO-КОПИРАЙТИНГ

- РЕРАЙТИНГ

- НАПОЛНЕНИЕ САЙТОВ, СТАТЬИ

- РЕДАКТИРОВАНИЕ

Пишу тексты различной тематики. Работаю качественно и с удовольствием. Образование высшее (филолог). Грамотность и уникальность гарантирую.Заказы выполняю лично, учитывая все пожелания клиента.

Уверена - наше сотрудничество будет взаимовыгодным.

Отзывы заказчиков

SunnyUnwon
Наталья 
42 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
$1
10 баллов
14 лет назад
Статья
Кристина отлично правилась с заданием.Выполненная работа не потребовала дополнительных правок, несмотря на то, что меня можно назвать придирчивым заказчиком:) Спасибо, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Мне очень понравилось работать с Наташей. Она четко и грамотно формулирует задачу, обсуждая все важные нюансы. Человек серьезный, ответственный и справедливо требовательный в деле, в общениии - приятный и тактичный. С удовольствием продолжу наше сотрудничество.
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