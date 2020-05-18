Krizhanovskiy

Front-end developer

РЕЗЮМЕ

Крижанівський Володимир

Телефон: 093-884-18-27

Skype: live:krizhanovssskiy

Email: [email protected]

GitHub: https://github.com/Krizhanovssskiy

Facebook: https://www.facebook.com/krisanovski

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/krizhanovssskiy/

СКІЛИ:

- HTML5

- CSS3/SASS

- Кросбраузерна, адаптивна, гумова і валідна верстка

- Bootstrap 3/4

- JavaScript (ES6)

- React

- Redux (Thunk)

- JS, ES6, JQuery

- GIT

- Axios

- Chrome DevTools

- WebPack, GULP

- Робота з макетами в Adobe Photoshop, Avacode, Figma

ДОСВІД:

жовтень 2019 займався розробкою учбового проекту https://starwars-f80e8.firebaseapp.com/ .

липень - вересень 2019 - віддалено працював над комерційним проектом XQR. Проект

потрібно було реалізувати у стислі строки, тож овертайми були постійною практикою. На проекті

я отримав практичний досвід роботи, а саме:

- HTML5/CSS3/SASS/SCSS

- Axios

- Figma

- Chrome DevTools

- робота з Git

- React ( hooks, react-router )

- Redux (Thunk)

- методологія БЭМ

- moment.js

- underscore.js

- робота в команді з 5-ти людей(2-х Frontend розробників , 2-х бекенд розробників та PM)

Я особисто верстав сторінку https://xqr.one/ .

червень 2019 - робив проект калькулятор ваги металу на метр

https://github.com/Krizhanovssskiy/react-calculator

https://metal-calculator-73eea.web.app/

травень 2019 - Написав ToDoList https://github.com/Krizhanovssskiy/todo_for_NovaLeads

ОСВІТА:

Маю повну вищу освіту за спеціальністю «Геодезія», але ця спеціальність мене не надихає. Тож

з вересня 2017 року почав самостійно вивчати HTML5 + CSS3. В жовтні того ж року вступив на

волонтерські курси GeekHub (7 сезон) у місті Черкаси на курс «Frontend+JS». З 1500

претендентів набрали групу 13 осіб. Поєднував навчання, сімʼю та роботу. На курсі

закріпив знання HTML5 + CSS3, освоїв: GULP, GIT, SASS, кросбраузерну, адаптивну, гумову і

валідну верстку. Після курсу самостійно вивчив основи Java Script.

З вересня 2018 року на протязі двох місяців вивчав Java Script ES6/7 на курсах в компанії

«Anderson» м. Черкаси. Маю план свого навчання, згідно якого активно освоюю React і Redax,

вдосконалюю знання Java Script та самостійно вивчаю англійську мову.

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- Готовий працювати overtime у випадку гострої необхідності

- Готовий їздити у відрядження

- Впевнений користувач Windows, Linux Ubuntu, сервісів Google

- Англійська мова - на рівні читання технічної документації