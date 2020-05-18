Krizhanovskiy

РЕЗЮМЕ
Крижанівський Володимир
Телефон: 093-884-18-27
Skype: live:krizhanovssskiy
Email: [email protected]
GitHub: https://github.com/Krizhanovssskiy
Facebook: https://www.facebook.com/krisanovski
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/krizhanovssskiy/
СКІЛИ:
- HTML5
- CSS3/SASS
- Кросбраузерна, адаптивна, гумова і валідна верстка
- Bootstrap 3/4
- JavaScript (ES6)
- React
- Redux (Thunk)
- JS, ES6, JQuery
- GIT
- Axios
- Chrome DevTools
- WebPack, GULP
- Робота з макетами в Adobe Photoshop, Avacode, Figma
ДОСВІД:
жовтень 2019 займався розробкою учбового проекту https://starwars-f80e8.firebaseapp.com/ .
липень - вересень 2019 - віддалено працював над комерційним проектом XQR. Проект
потрібно було реалізувати у стислі строки, тож овертайми були постійною практикою. На проекті
я отримав практичний досвід роботи, а саме:
- HTML5/CSS3/SASS/SCSS
- Axios
- Figma
- Chrome DevTools
- робота з Git
- React ( hooks, react-router )
- Redux (Thunk)
- методологія БЭМ
- moment.js
- underscore.js
- робота в команді з 5-ти людей(2-х Frontend розробників , 2-х бекенд розробників та PM)
Я особисто верстав сторінку https://xqr.one/ .
червень 2019 - робив проект калькулятор ваги металу на метр
https://github.com/Krizhanovssskiy/react-calculator
https://metal-calculator-73eea.web.app/
травень 2019 - Написав ToDoList https://github.com/Krizhanovssskiy/todo_for_NovaLeads
ОСВІТА:
Маю повну вищу освіту за спеціальністю «Геодезія», але ця спеціальність мене не надихає. Тож
з вересня 2017 року почав самостійно вивчати HTML5 + CSS3. В жовтні того ж року вступив на
волонтерські курси GeekHub (7 сезон) у місті Черкаси на курс «Frontend+JS». З 1500
претендентів набрали групу 13 осіб. Поєднував навчання, сімʼю та роботу. На курсі
закріпив знання HTML5 + CSS3, освоїв: GULP, GIT, SASS, кросбраузерну, адаптивну, гумову і
валідну верстку. Після курсу самостійно вивчив основи Java Script.
З вересня 2018 року на протязі двох місяців вивчав Java Script ES6/7 на курсах в компанії
«Anderson» м. Черкаси. Маю план свого навчання, згідно якого активно освоюю React і Redax,
вдосконалюю знання Java Script та самостійно вивчаю англійську мову.
ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:
- Готовий працювати overtime у випадку гострої необхідності
- Готовий їздити у відрядження
- Впевнений користувач Windows, Linux Ubuntu, сервісів Google
- Англійська мова - на рівні читання технічної документації