Занимаюсь вёрсткой сайтов более 2-х лет.Инструменты работы:
- HTML.
- CSS.
- SASS/SCSS.
- JavaScript.
-Bootstrap (4,5).
-Gulp.
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- Адаптивная вёрстка.
- Анимация.
- Кроссбраузерность.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Вёрстка49 просмотров
- Адаптивная вёрстка сайта.39 просмотров
- Адаптивная вёрстка сайта.43 просмотра
- Адаптивная вёрстка сайта.52 просмотра
- Адаптивная вёрстка сайта.33 просмотра