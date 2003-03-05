Kronson

Артём Kronson

 
22 года
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Занимаюсь вёрсткой сайтов более 2-х лет.

Инструменты работы:

- HTML.

- CSS.

- SASS/SCSS.

- JavaScript.

-Bootstrap (4,5).

-Gulp.

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- Адаптивная вёрстка.

- Анимация.

- Кроссбраузерность.

Портфолио