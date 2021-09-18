WEB DESIGN

Здравствуйте, меня зовут Георгий.

Я web дизайнер.

До этой биржи работал на freelance.ru там имею только положительные отзывы за свою работу. (https://freelance.ru/Arkaduy)

В среднем цена за проект: лендинг - от 100$

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ корпоративный сайт - от 200$

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ интернет магазин - от 300$

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Никогда не срываю сроки.

В цену входят 2-3 внесения правок.

Готов к личному общению в skype или discord.

Буду рад сделать для вас проект от которого мы вместе получим удовольствие.)