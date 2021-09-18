WEB DESIGN
Здравствуйте, меня зовут Георгий.
Я web дизайнер.
До этой биржи работал на freelance.ru там имею только положительные отзывы за свою работу. (https://freelance.ru/Arkaduy)
В среднем цена за проект: лендинг - от 100$
корпоративный сайт - от 200$
интернет магазин - от 300$
Никогда не срываю сроки.
В цену входят 2-3 внесения правок.
Готов к личному общению в skype или discord.
Буду рад сделать для вас проект от которого мы вместе получим удовольствие.)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Интернет магазин электроники74 просмотра
- Сайт для пекарни82 просмотра
- Сайт по аренде автомобилей78 просмотров
- Сайт для автомасткрской62 просмотра