Krupskyi

Юрий Krupskyi

 
32 года
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Графический дизайнер

Я специализируюсь на создании:

  1. Дизайн лого в вектора, а также редизайн существующего.

  2. Анимация лого.

  3. Креативные видео ролики для рекламы в соц. сетях.

  4. Дизайн баннера.

  5. Дизайн упаковки и макет для резки.

  6. Флаер.

  7. Инфографика.

  8. Создание персонажей или перенос в векторное изображение.

  9. Фирменный стиль.

  10. Дизайн визитки.

  11. Дизайн наклеек и подготовка их к печати.

    Также, я свободно владею программой Adobe Photoshop и имею большой опыт в выполнении заданий такого рода как:

    ретуширование, удаление и замена фона, удаление лишнего с фото и т.д.

    Я предоставляю исходники во всех необходимых форматах для печати и веб пространства!

    Я готов воплотить ваши идеи в реальность! Пишите, обсудим детали и я непременно помогу!

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