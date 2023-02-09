Дизайн лого в вектора, а также редизайн существующего.

Креативные видео ролики для рекламы в соц. сетях.

Дизайн упаковки и макет для резки.

Создание персонажей или перенос в векторное изображение.

Дизайн наклеек и подготовка их к печати.

Также, я свободно владею программой Adobe Photoshop и имею большой опыт в выполнении заданий такого рода как:

ретуширование, удаление и замена фона, удаление лишнего с фото и т.д.

Я предоставляю исходники во всех необходимых форматах для печати и веб пространства!

Я готов воплотить ваши идеи в реальность! Пишите, обсудим детали и я непременно помогу!