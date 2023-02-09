Графический дизайнер
Я специализируюсь на создании:
Дизайн лого в вектора, а также редизайн существующего.
Анимация лого.
Креативные видео ролики для рекламы в соц. сетях.
Дизайн баннера.
Дизайн упаковки и макет для резки.
Флаер.
Инфографика.
Создание персонажей или перенос в векторное изображение.
Фирменный стиль.
Дизайн визитки.
Дизайн наклеек и подготовка их к печати.
Также, я свободно владею программой Adobe Photoshop и имею большой опыт в выполнении заданий такого рода как:
ретуширование, удаление и замена фона, удаление лишнего с фото и т.д.
Я предоставляю исходники во всех необходимых форматах для печати и веб пространства!
Я готов воплотить ваши идеи в реальность! Пишите, обсудим детали и я непременно помогу!
Портфолио
- Логотип для радиостанции9 просмотров
- Лого,для салона красоты15 просмотров
- Логотип для юридической компании10 просмотров