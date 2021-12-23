Веб-дизайнер

Создаю дизайн лендингов, интернет-магазинов и многостраничников.Также создаю сайты «под ключ» на платформе Tilda.

Все сайты интуитивно понятные и удобные для пользователя. Не будет преград для реализации товара или услуги.Этапы работы над сайтом:

Анализ конкурентов и целевой аудитории

Создание прототипа

Подбор референсов

Разработка дизайна

Верстка в Tilda

Создание мобильных версий

Каждый этап согласовывается с вами и я регулярно предоставляю отчеты о проделанной работе.