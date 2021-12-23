Веб-дизайнер
Создаю дизайн лендингов, интернет-магазинов и многостраничников.Также создаю сайты «под ключ» на платформе Tilda.
Все сайты интуитивно понятные и удобные для пользователя. Не будет преград для реализации товара или услуги.Этапы работы над сайтом:
Анализ конкурентов и целевой аудитории
Создание прототипа
Подбор референсов
Разработка дизайна
Верстка в Tilda
Создание мобильных версий
Каждый этап согласовывается с вами и я регулярно предоставляю отчеты о проделанной работе.
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