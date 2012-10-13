Магия продающих слов

Профессиональный журналист. Работаю с текстом более 9 лет, и не прекращаю совершенствоваться.

Сертифицированный SEO-специалист

Не "универсал". Я не верю в то, что один человек может достаточно хорошо писать о металлургии и быть экспертом в области юриспруденции. Более 4 лет я со знанием дела пишу о строительстве, дизайне и ремонте. Годы в строительном издании и сотни контактов экспертов от геологов до специалистов оконного рынка помогают готовить по-настоящему качественные и грамотные материалы. Также с удовольствием пишу также про кулинарию, туризм, хобби различного толка и бытовые услуги компаний (клининг, грузоперевозки и т.д.)