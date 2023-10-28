Дизайн для социальных сетей: аватарки, меню для групп ВКонтакте, цитатники, баннера для сайтов.

Специализация:

баннеры, логотипы, оформление групп ВКонтакте (аватарка, меню, закрепленное меню, внутренние страницы меню, основной альбом), оформление страниц для ФБ.

Сертифицированный специалист по дизайну для соц.сетей.

Мой профиль ВК: http://vk.com/id4959322

Группа по дизайну ВК: http://vk.com/abv_24

Страница ФБ: http://www.facebook.com/oneforosova