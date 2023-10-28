Дизайн для социальных сетей: аватарки, меню для групп ВКонтакте, цитатники, баннера для сайтов.
Специализация:
баннеры, логотипы, оформление групп ВКонтакте (аватарка, меню, закрепленное меню, внутренние страницы меню, основной альбом), оформление страниц для ФБ.
Сертифицированный специалист по дизайну для соц.сетей.
Мой профиль ВК: http://vk.com/id4959322
Группа по дизайну ВК: http://vk.com/abv_24
Страница ФБ: http://www.facebook.com/oneforosova
Портфолио
- Дизайн обложки видеоурока164 просмотра
- Дизайн обложки видеоурока200 просмотров
- Аватар для группы ВКонтакте312 просмотров
- Аватар для группы ВКонтакте361 просмотр
- Сертификат162 просмотра
- Аватар и закрепленное меню ВКонтакте165 просмотров
- Баннер161 просмотр
- Баннер157 просмотров
- Баннер159 просмотров
- Баннер137 просмотров
- Баннер для группы ВКонтакте182 просмотра
- Аватарка и Меню для группы ВКонтакте198 просмотров
Иконки и Пиксель-арт
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$5/час
от $5от 1 дня
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Баннеры
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#794