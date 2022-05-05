Здравствуйте, уважаемый заказчик! Спасибо, что зашли на мой профиль!

Здесь следовало бы расхваливать свои таланты и невероятные способности, но я ограничусь просто фактами. Имею высшее экономическое образование, много лет работала в банке.

В копирайтинге несколько лет, но чаще занимаюсь корректурой и редактурой. Да, я не филолог, но обладаю тем, что называют врожденной грамотностью.

Также предлагаю свои услуги в качестве контент-менеджера. Есть опыт работы в WordPress. Поскольку не связана ни маленькими детьми, ни параллельной работой в офисе, могу уделить достаточно времени и внимания текущим заказам.

Обращайтесь, буду рада сотрудничеству!